Erneut zehn weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Landratsamt Gotha am Donnerstag. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

In der vergangenen Woche wurden somit 27 Infektionen pro 100.000 Einwohnern im Landkreis nachgewiesen. Ab 50 Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohnern drohen weitere Einschränkungen.

Mit Stand Donnerstag wurden in und um Gotha 441 Personen positiv auf das Virus getestet. Derzeit gelten 55 Menschen als erkrankt – zehn mehr als am Mittwoch. Seit Mittwoch ist niemand genesen. Unverändert befindet sich ein Corona-Patient in stationärer Behandlung. Es bleibt zudem bei 31 Todesfällen im Kreis. Diese Woche ist ein Infizierter verstorben. Gotha verzeichnet im Thüringer Vergleich weiter die zweitmeisten positiven Tests.

Wegen der Corona-Pandemie vergrößert sich das Gesundheitsamt das Kreises. Um personell und räumlich aufstocken zu können, wird die Volkshochschule, die ebenfalls an dem Standort in der Schützenallee ansässig ist, die Geschäftsstelle verlassen und in das Verwaltungsgebäude Eisenacher Straße 3 umziehen. In den nächsten Tagen ist die telefonisch Erreichbarkeit eingeschränkt, alle Nummern sollen jedoch beibehalten werden.

Die Volkshochschule ist unter vhs@kreis-gth.de sowie per Post an das Landratsamt, 18.-März-Straße 50, 99867 Gotha, erreichbar.