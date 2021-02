Erste Lieferung des Astrazeneca-Impfstoffs in Thüringen eingetroffen

Die ersten Impfdosen des Herstellers Astrazeneca sind in Thüringen eingetroffen.

Erfurt. Fast 10.000 Dosen des Corona-Impfstoffs von Hersteller Astrazeneca sind am Samstag in Thüringen eingetroffen. Wem der Impfstoff verabreicht werden soll – und wem nicht.

In Thüringen sind am Samstag die ersten 9600 Dosen des Corona-Impfstoffs des Herstellers Astrazeneca eingetroffen. Alle aktuellen Entwicklungen in Thüringen im Corona-Liveblog.

Weitere Lieferungen würden für den 12. und 19. Februar sowie den 2. März erwartet, teilte das Gesundheitsministerium in Erfurt mit. Geliefert werden sollen dann 9600, 26.400 beziehungsweise 38.400 Impfdosen.

Für den Einsatz des Impfstoffs von Astrazeneca wird es den Angaben des Ministeriums zufolge zusätzliche Wochenendtermine in den bestehenden Impfstellen geben.

Impfstoff wird nur bis 65 Jahre gespritzt

Das Mittel des britisch-schwedischen Herstellers wird nach einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission in der Gruppe mit höchster Impfpriorität nur Menschen bis zum Alter von 65 Jahren gespritzt.

Somit kann es zum Beispiel das Personal von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen erhalten.

Mehr als 65.000 Thüringer geimpft

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums haben sich bis zum Samstag 65.321 Menschen im Thüringen gegen das Coronavirus impfen lassen; bei 20.537 erfolgte bereits eine zweite Impfung.

