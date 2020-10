Aus dem Landratsamt wird von vier Neuinfektionen berichtet - hier die Außenstelle in Ilmenau.

Erste Tests in Stützerbach und Arnstadt negativ

Ilm-Kreis. Erste Corona-Tests bei den Mitarbeiterinnen des vorübergehend geschlossenen Stützerbacher Kindergartens sowie Schülern und Lehrern des Melissantes-Gymnasiums in Arnstadt sind negativ ausgefallen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Wie das Landratsamt mitteilte, gibt es derzeit im Ilm-Kreis 259 bestätigte Fälle einer Coronavirus-Infektion. Dem Gesundheitsamt wurden 4 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden gemeldet. Die derzeit 27 aktiven Fälle und deren Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Das Gesundheitsamt ermittle weiter unter den Kontaktpersonen und macht Abstriche. 225 Personen gelten als genesen, sieben sind verstorben. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden zwei Verdachtsfälle isoliert behandelt. Seit Donnerstag wurden vom Gesundheitsministerium 94 Abstiche vorgenommen, erklärte die Sprecherin des Landratsamts, Doreen Huth.

Bei den vier Neuinfektionen handelt es sich um eine aus Indien eingereiste Person, zwei Menschen haben sich im privaten Umfeld mit dem Coronavirus infiziert. Der vierte Fall wurde dem Gesundheitsamt von einem Krankenhaus außerhalb des Landkreises gemeldet, in dem die im Ilm-Kreis wohnhafte betroffene Person in Behandlung ist.