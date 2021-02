Insgesamt 44 Proben wurden bis Donnerstagvormittag aus den Labors mit positiven Befunden an die Gesundheitsämter in Stadt und Kreis gemeldet.

Weimar. Die Gesundheitsämter melden wieder mehr Neuinfektionen als Genesene in Weimar. In Stadt und Kreis gab es vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Erstmals wieder Anstieg in Weimar bei Infizierten

Ist der Rückgang der Infektionszahlen schon vorbei? Die Gesundheitsämter meldeten am Donnerstag 21 Corona-Neuinfektionen aus Weimar und 23 aus dem Weimarer Land. Das ließ die Zahl der Infizierten in Weimar erstmals wieder steigen. Zudem sind in Stadt und Landkreis erneut je zwei Corona-Patienten gestorben. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog