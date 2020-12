Wohnmobil-Dinner in Erfurt: Essen auf Rädern mal ganz anders

Alach. Gourmetkoch André Radtke bietet vor dem „Magda“ in Alach ein Wohnmobil-Dinner an. Einen Bringservice gibt es aber auch.

Am 3. August 2019 ist André Radtke ins kalte Wasser gesprungen. Er hatte das Gourmetrestaurant „Magda“ in Alach – früher hieß es „Lenchen“ – übernommen. So kalt war das Wasser aber gar nicht. Denn der heute 34-Jährige hatte eine lange „gastronomische Kaderakte“ vorzuweisen, war viel als Koch in der Welt herumgekommen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog