Forschungszentrum zu Long-Covid in Jena angeregt

Auch nach einer überstandenen Covid-19-Erkrankung leiden viele an Langzeitfolgen. Nach den Vorstellungen der FDP sollen sie gezielt erforscht werden.

Anhaltende Schwäche und Müdigkeit, Konzentrationsprobleme, Gedächtnisverlust, Geschmacks- und Geruchsstörungen – auch bei überstandenen Covid-19-Erkrankungen können die Folgen vielfältig und langwierig sein. Per Antrag regt die FDP-Fraktion im Thüringer Landtag dazu die Einrichtung eines Mitteldeutschen Forschungszentrums an. Gemeinsam sollen Universitäten und Kliniken in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt sogenannte Long-Covid-Folgen und damit in Verbindung stehende seltene Erkrankungen untersuchen. Angesiedelt werden könnten die Forschungen am Zentrum für Sepsis und Infektionsforschung der Uniklinik Jena. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Bundesweit erster strukturierter Versorgungs- und Forschungsansatz

„Das Ausmaß von Long-COVID ist noch nicht absehbar. Hohe Infektions- und Erkrankungszahlen lassen tiefgreifende Auswirkungen auf das Gesundheitssystem, die Wirtschaft und die sozialen und familiären Beziehungen der Betroffenen erwarten. Daher müssen die Analyse des Krankheitsbildes, die Erhebung klinischer Daten und die Entwicklung wirksamer Therapien einen zentralen Stellenwert bei den Gesundheitsmaßnahmen der Länder einnehmen“, sagte der gesundheitspolitische Fraktions-Sprecher Robert-Martin Montag.

Unterstützung für ihren Antrag bekommt die FDP von Experten der Universitäten Marburg und Jena sowie der Charité. Bundesweit handele es sich um den ersten strukturierten Versorgungs- und Forschungsansatz. Koordiniert werden soll das Forschungszentrums bundesweiten Netzwerk der Universitätskliniken („Netzwerk Universitätsmedizin“) zur Erforschung von COVID-19. Zu dessen dreizehn vordringlichen Themen gehöre die Erforschung von Long-COVID bislang nicht, so Montag. Bei der Finanzierung hoffe man auf Fördermittel sowohl des Forschungsministeriums als auch aus dem EU-Programm für Forschung und Innovation „Horizont Europa“. Zudem sollen sich Bund und Länder für eine dauerhafte Finanzierung einsetzen. Forschungsergebnisse sollen international ausgetauscht und zu einer medizinischen Leitlinie für die Behandlung von Long-Covid zusammengefasst werden.

