Freie Termine in den überregionalen Impfzentren in Gera und Erfurt

In Erfurt (Messehalle) und Gera (Panndorfhalle) werden am 10. März zwei von vier überregionalen Impfzentren in Thüringen eröffnet, die zusätzlich zu den bereits bestehenden 29 Impfstellen entstehen. Allein bis Ende März sollen in jedem der beiden Zentren 30.000 Dosen Astrazeneca-Impfstoff verimpft werden. Noch stehen dafür auf dem Portal www.impfen-thueringen.de ausreichend Impftermine zur Verfügung – vorerst allerdings nur für Personen bis 65 Jahre. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog