„Frohes Neues“ auf der Intensivstation im Eichsfeld Klinikum

In der Nacht, wenn andere ins neue Jahr feiern, müssen viele Menschen arbeiten. So auch Ines Pichel. Sie ist Krankenschwester auf der Intensivstation des Eichsfeld Klinikums.

Seit über 25 Jahren arbeitet Ines Pichel schon auf der Intensivstation im Eichsfeld Klinikum im Haus Reifenstein. In dieser Zeit hat sie so manchen Silvester-Dienst hinter sich gebracht. Auch in diesem Jahr verbringt sie die Nacht zum 1. Januar auf der Station. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

„Wir wechseln uns immer ab. Mal hat man Dienst zu Weihnachten, mal zu Silvester und das muss auch nicht immer die Nachtschicht sein“, sagt sie. Zusammen mit einer Kollegin absolviert sie ihren Dienst – den letzten im Jahr 2020. Verantwortlich sind die beiden dann für die Patienten in den fünf Betten der Station. Das sind zwei weniger als sonst, da einige Kollegen in Heiligenstadt aushelfen müssen.

Auf der Intensivstation in Reifenstein liegen überwachungspflichtige Patienten aus der Notfallambulanz sowie solche, die kürzlich operiert wurden. Corona-Patienten werden hingegen in Heiligenstadt versorgt.

Den Jahreswechsel selbst hat Ines Pichel schon ein paar Mal verpasst

Zu Silvester ist der Dienst auf der Intensivstation nicht viel anders als sonst. „Die Notfälle kommen zuerst in die Notfallambulanz. Wir haben dann hier vielleicht mal jemanden mit einer Alkoholvergiftung.“

Den Jahreswechsel selbst hat Ines Pichel schon ein paar Mal verpasst. „Da hat man zu tun und um halb eins schaut man auf die Uhr und dann ist es schon soweit gewesen“, sagt sie und lacht. In der Pause sitzt sie dann mit der Kollegin zusammen. „Jeder bringt etwas Schönes zu essen mit und wir machen es uns so nett es eben geht.“ Natürlich wird dann auch den Patienten ein gutes neues Jahr gewünscht.

Die Stimmung sei allgemein sehr gedrückt

Dieses war für Ines Pichel wie für alle Krankenhausmitarbeiter ein besonderes gewesen. Sie beschreibt die Stimmung allgemein als gedrückt. „Man ist auch unsicher und das ist belastend. Man hat immer Bedenken, jemanden anzustecken ohne die Krankheit selbst zu bemerken, obwohl man alle Maßnahmen beachtet. Es wird ja auch nicht besser“, sagt sie.

„Aber wir sind ein tolles Team und für das kommende Jahr wünsche ich mir, dass bald wieder ein bisschen Normalität einkehrt und wir wieder zusammen arbeiten können.“ Einige Kollegen sind nämlich in Heiligenstadt eingesetzt.