Fünf neue Coronafälle im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. Das Landratsamt veröffentlicht die aktuellen Zahlen. Der Inzidenzwert beträgt am Sonntag 141,5.

Die Zahl der Corona-Infizierten im Kyffhäuserkreis hat sich am Sonntag um fünf erhöht. Nach den 19 bestätigten Fällen vom Samstag summiert sich damit die Zahl der Neuinfektionen am Wochenende auf insgesamt 24. Die Gesamtzahl der bisher an Covid-19-Infizierten im Kreis stieg auf 2288. Das geht aus der aktuellen Meldung des Landratsamtes hervor. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Der 7-Tage-Inzidenzwert gerechnet auf 100.000 Einwohner liegt bei 141,5. 26 infizierte Personen befinden sich derzeit in stationärer Behandlung. Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen liegt bei 101. Die Gesamtzahl der Genesenen stieg auf 1904, das sind 18 Personen mehr als am Vortag.

Nach Angaben aus der Kreisverwaltung werden im Kreis derzeit 287 positiv Sars-CoV-2 getestete Personen betreut, davon 84 im Altkreis Sondershausen und 203 im Altkreis Artern. Weiterhin betreut das Gesundheitsamt 300 Kontaktpersonen, davon 115 im Altkreis Sondershausen und 185 im Altkreis Artern. Weitere Kontaktpersonen werden derzeit noch ermittelt.