Fünf Todesfälle in Weimar und im Weimarer Land

Fünf Menschen sind seit Sonnabendmittag in Weimar (4) und im Weimarer Land (1) im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung gestorben. Das meldeten die Gesundheitsämter am Sonntagvormittag. Alle vier Verstorbenen aus Weimar waren Bewohner des Kursana-Domizils.

Im gleichen Zeitraum wurden 17 Neuinfektionen in Stadt und Kreis bestätigt. Nur eine davon entfiel auf die Stadt Weimar. Damit gibt es in Weimar und im Weimarer Land 541 Infizierte: 208 (-10) in der Stadt, 333 (-41) im Kreis. Dabei wurden noch zwei Patienten aus dem Landkreis stationär behandelt. In der Stadt waren es dagegen 22.

Die 7-Tage-Inzidenz sank in Stadt und Landkreis. In Weimar betrug sie 95,05 je 100.000 Einwohner (Vortag 113,45). Im Weimarer Land wurden 155,8 (Vortag 172,8) angegeben.

Mehr als tausend Menschen mussten sich am Sonntagvormittag in der Region als Kontaktpersonen oder Reiserückkehrer in Quarantäne aufhalten. 526 (-2) waren es in der Stadt Weimar, 497 (+6) im Weimarer Land.

Bis zum Wochenende waren Menschen in 66 Orten des Weimarer Landes positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die meisten Infektionen gab es in Apolda mit 53, Blankenhain mit 45, Bad Berka mit 41, Bad Sulza mit 28 und in Kranichfeld mit 26.