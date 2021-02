Fünf weitere Todesfälle und 46 Corona-Neuinfektionen in Erfurt

Die Tests auf Coronaviren laufen auch in Erfurt weiter. Seit Pandemiebeginn wurden in Thüringens Landeshauptstadt 5113 Menschen mit einem positiven Ergebnis getestet.

Fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt am Mittwochmorgen. Zudem wurden seit dem Vortag 46 Neuinfektionen registriert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 103,3, am Vortag wurde der Wert mit 110,8 notiert. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Seit Pandemiebeginn wurden in Erfurt insgesamt 5113 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 49 auf 4579 gestiegen. 173 Personen sind mit den fünf neuen Fällen insgesamt verstorben. In Erfurt gibt es aktuell 361 nachgewiesene Infektionen.