Gebesee: Heim bekommt Impftermine erst mit Vitamin B

Ärztin Birgit Schneider impft Geschäftsführerin Angelika Weirich, die Geschäftsführerin der Diakonie Sozialstation St. Elisabeth in Gebesee.

„Alles lief fantastisch. Das ASB-Impfteam arbeitete ruhig und war gut organisiert“, gab Angelika Weirich eine erste Einschätzung. Froh ist die Geschäftsführerin der Diakonie-Sozialstation St. Elisabeth in Gebesee, dass nach dem ersten Impftermin am 28. Januar im Pflegeheim „Haus zum guten Hirten“, am Donnerstag auch der zweite reibungslos über die Bühne gegangen ist.

Ein großer Stein fällt ihr vom Herzen, war doch das Einholen eines Impftermines für das Haus ein schwieriges Unterfangen. Anfragen beim Ministerium, beim Gesundheitsamt und der Kassenärztlichen Vereinigung schlugen fehl. Der Wunsch, den Bewohnern und Mitarbeitern den „höchstmöglichen Schutz“ zu bieten, war so groß, dass sich Angelika Weirich an den CDU-Bundestagsabgeordneten Johannes Selle wandte. Ihm gelang es, Türen zu öffnen.

Bundestagsabgeordneter Selle dankt dem Team und allen Helfern

„Ich bin mir sicher, dass die Kassenärztliche Vereinigung das Haus nicht vergessen hätte“, sagte Selle am Donnerstag. Froh sei er, helfen zu können. Mit der Diakonie Sozialstation sei er seit Jahren verbunden und pflege gute Beziehungen. Kein Geheimnis macht die Geschäftsführerin daraus, dass die letzten Monate hart waren. Ende vergangenen Jahres war im Pflegeheim eine Corona-Infektion aufgetreten.

Die schon vorher sehr strengen Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen wurden verschärft. Um das Personal nicht zu vermischen, wurden die Mitarbeiter in festen Arbeitsstrukturen organisiert. Sie arbeiten unter sehr hohen Schutz- und Hygienevorschriften und tragen Schutzkleidung, FFP-2-Masken und Handschuhe. Auch die Bewohner dürfen ihre Wohnbereiche nicht verlassen.

Da sich im Januar auch Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert hatten, gab es Personalmangel. Dankbar ist Angelika Weirich, dass ein Aufruf gehört wurde. Ehrenamtliche Helfer boten ihre Dienste an. „Sie halfen beim Broteschmieren, übernahmen Einkäufe und entlasteten an vielen anderen Stellen das Pflegepersonal. Das lieft unkompliziert und ließ sich gut regeln“, sagt die Geschäftsführerin und ist dankbar über diese Hilfe, halte sie doch die Gesellschaft am Leben. Beschäftigt sind im Pflegeheim, das 2013 gebaut wurde, 45 Mitarbeiter. Es beherbergt aktuell 55 Bewohner.

CDU-Bundesstagsabgeordneter Johannes Selle (rechts) ließ es sich am Donnerstag nicht nehmen, den Pflegekräften im Haus zum guten Hirten für ihre Arbeit zu danken. Foto: Jens König

Wie Angelika Weirich berichtet, machten Bewohner, Mitarbeiter des Pflegeheimes sowie der ambulanten Pflegestation von dem Impfangebot Gebrauch. Aber auch externe Mitarbeiter, die mit der Einrichtung in Verbindung stehen, konnten den Impfstoff erhalten.





Das ASB-Impfteam hatte 8 Uhr mit der Arbeit begonnen und war bis zum Nachmittag beschäftigt. Wie die Geschäftsführerin sagt, stehe das Haus zum guten Hirten noch unter Quarantäne. „Doch wir sind auf einem guten Weg. Bei einem am Mittwoch durchgeführten Corona-Test ist keiner der Bewohner positiv getestet worden. Nun entscheidet das Gesundheitsamt, ab wann wir die Türen für den Besucherverkehr wieder öffnen können“, sagt sie.

Angelika Weirich arbeitet seit dem 16. Dezember 2020 als Geschäftsführerin der Diakonie Sozialstation St. Elisabeth in Gebesee. Zusammen mit Brigitte Schröter, der langjährigen Geschäftsführerin, bildet sie eine Doppelspitze. Während sich Angelika Weirich um das Pflegeheim und den ambulanten Pflegedienst kümmert, leitet Brigitte Schröter den derzeitigen Bau der Tagespflege und der pflegenahen Wohnungen.