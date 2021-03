Geflügelpest in Weimar angekommen

Dieses Schild warnt am Ortseingang von Schöndorf aus Richtung Wohlsborn vor der bestehenden Vogelgrippe-Gefahr in Weimar.

Weimar. Verwaltung erlässt Allgemeinverfügung zur Einrichtung von Restriktionszonen im Stadtgebiet

Auch in Weimar besteht der Verdacht auf einen Ausbruch der Geflügelpest in einem Kleinbestand in Schöndorf. Die Tiere haben Erkrankungssymptome. Um den Tierbestand wurden (wie im Weimarer Land) per Allgemeinverfügung ein Sperrbezirk mit drei Kilometern Radius Radius und ein Beobachtungsgebiet (10 km) eingerichtet. Zudem wurde um den Verdachtsbetrieb eine Überwachungszone (3 km) gebildet. Innerhalb des Sperrbezirkes und der Überwachungszone gilt für Geflügel Stallpflicht. Es dürfen keine Tiere zugekauft und aus dem Bestand entfernt werden. Die Halter sind zu Desinfektion und Schutzkleidung verpflichtet. Eier dürfen nicht außerhalb des Sperrbezirks verkauft werden. Vom Sperrbezirk betroffen sind auch alle Geflügelhalter in Süßenborn. Die Überwachungszone umfasst nahezu über das gesamte Stadtgebiet.

Beobachtungsgebiet ist das gesamte Stadtgebiet. Hier sind der Zu- und Verkauf ebenfalls verboten. Die Ställe sollten nicht oder nur in Schutzkleidung und nach Desinfektion des Schuhwerks betreten werden. Alle Geflügelhalter sollen ihre Tiere vor dem Kontakt mit Wildvögeln schützen. Futter, Einstreu und Tränke müssen für Wildvögel unzugänglich sein.

Wer tote Vögel findet, soll das dem Veterinäramt melden (03643 762 851), veterinaeramt@stadtweimar.de