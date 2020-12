Gericht verbietet Flaschen-Glühwein in Erfurt

Der Glühweinverkauf an Außenständen in Erfurt ist verboten, ob offen oder in Flaschen.

Das Verwaltungsgericht in Weimar hat den Verkauf von Glühwein in Erfurt an Außenständen auch in geschlossenen Flaschen untersagt. Der Betreiber des Domgartens hatte Beschwerde gegen die Erfurter Allgemeinverfügung eingelegt, die den Verkauf offenen Glühweins untersagte. Im Urteil folgte das Gericht aber der Stellungnahme der Stadtverwaltung, demzufolge auch der Flaschenverkauf verboten werden soll.