Gesundheitsministerin Werner: "Unsere Impfstrategie für die kommenden Wochen ist klar"

Das Thüringer Gesundheitsministerium hat gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung die konkrete Impfplanung bis Mitte Februar festgelegt. Laut Bundesgesundheitsministerium erhält Thüringen mindestens bis zur 7. Kalenderwoche pro Woche 19.500 Impfdosen des Impfstoffs von BioNTech/Pfizer. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Diese sind jeweils für die Erst- und für die Zweitimpfung vorgesehen. Das heißt, die zweite Dosis muss entsprechend der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) zurückgestellt werden. Tatsächlich gibt es also wöchentlich Impfstoff für 9.750 Personen.

Ministerin Werner: "Es nicht um einen Wettlauf um Meldezahlen"

Zum Impfstoff des Herstellers Moderna gibt es noch keine genauen Angaben zu Lieferdaten und -mengen. Voraussichtlich wird es zunächst aber in Deutschland nur sehr wenig Moderna-Impfstoff geben. Dazu erklärt die Thüringer Gesundheitsministerin Heike Werner: „Wir haben uns in Thüringen zum Start für eine Doppelstrategie entschieden: Zum einen sind die Impfungen für die höchst vulnerablen Gruppen in den Pflegeeinrichtungen angelaufen. Zum anderen wird das Personal in Krankenhäusern geimpft. Für die kommenden Wochen ist unsere Strategie klar: Ab dem nächsten Mittwoch werden die ersten 14 Impfstellen öffnen. 30.000 Termine für die Erst- und Zweitimpfung sind bereits vergeben. Parallel werden die Impfungen in den Pflegeeinrichtungen konsequent fortgesetzt. Die Impfdosen, die wir bekommen, werden vollständig verplant und eingesetzt. Dabei geht es nicht um einen Wettlauf um Meldezahlen, sondern darum, gut aufzuklären und sicher zu impfen.“