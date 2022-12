Grippe grassiert in Thüringen – Rekordzahl an Neuinfektionen in einer Woche

Bislang wurden in dieser Saison in Thüringen knapp 7000 Fälle von Influenza nachgewiesen – davon mehr als 4000 allein in der vergangenen Woche. Eine Gruppe ist besonders betroffen.

Die Zahl der Grippe-Infektionen ist in Thüringen stark angestiegen. In der vergangenen Woche wurden 4078 Influenza-Erkrankungen erfasst, wie das Thüringer Gesundheitsministerium am Freitag unter Berufung auf Zahlen des Robert Koch-Instituts mitteilte.

Das ist den Angaben nach der höchste Wochenwert seit fünf Jahren. In der gesamten Grippesaison 2022/2023 wurden in Thüringen bisher 6914 Fälle labordiagnostisch bestätigt.

Kinder am häufigsten betroffen

Die Daten zeigen auch, dass die Grippe-Erkrankungen in der aktuellen Saison deutlich früher ansteigen als in den Jahren vor der Corona-Pandemie. So wurden in den beiden Grippe-Saisons 2017/2018 und 2018/2019 jeweils deutlich ansteigende Fallzahlen in den Monaten Januar, Februar und März erfasst.

Am häufigsten waren Grippeerkrankungen in der diesjährigen Saison den Daten zufolge in Schulen und Kindergärten. Von allen Altersklassen waren am meisten Fünf- bis Neunjährige betroffen, gefolgt von der Gruppe der Ein- bis Vierjährigen.

