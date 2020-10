Wegen einer Häufung von Infektionen war Neustadt Ende März, Anfang April als erster Ort in Deutschland komplett abgeriegelt und unter Quarantäne gestellt worden (Archivbild).

Jena. Jenaer Wissenschaftler führen in Neustadt am Rennsteig erneut Corona-Tests durch. Das Langzeitverhalten von Antikörpern und Abwehrzellen soll untersucht werden.

Große Neustadt-Studie zu Corona geht in die nächste Runde

Erneut werden Wissenschaftler der Uni Jena in Neustadt am Rennsteig (Ilm-Kreis) Tests zum Coronavirus durchführen. Gesucht werde bei den beteiligten Probanden einmal mehr nach Antikörper und Abwehrzellen, teilte die Universität am Donnerstag mit. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog