Grundschulklasse in Quarantäne: Corona-Fall in Pfiffelbach

Das Infektionsgeschehen im Weimarer Land bleibt auf erhöhtem Niveau. Wie das Landratsamt in Apolda am Freitagvormittag mitteilte, gibt es nun einen Fall an der Grundschule in Pfiffelbach. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Laut Mitteilung kamen 22 neue Infektionen hinzu, bei denen die Ansteckung überwiegend über den privaten oder familiären Bereich zustande kam. Die Zahl der aktiv Infizierten stieg auf 211.

26 Schüler und zwei Lehrer in Quarantäne

An der Grundschule Pfiffelbach wurde ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet. Die Klasse mit 26 Schülern sowie zwei Pädagogen befinden sich nun in Quarantäne.

Besonders viele aktiv Infizierte gibt es laut Landratsamt nach wie vor in Apolda und Bad Sulza. In der Kreisstadt betrifft dies mindestens 73 Fälle und in Bad Sulza wenigstens 36 Personen.

19 Covid-19-Kranke in stationärer Behandlung

Im Zusammenhang mit der Krankheit Covid-19 befinden sich weiterhin 19 Personen in stationärer Behandlung. Die Zahl der Verstorbenen im gleichen Kontext beträgt 45 seit Beginn der Pandemie.

Da sich in der vergangenen Woche 120 Personen neu angesteckt haben, beträgt die 7-Tage-Inzidenz im Weimarer Land aktuell 146,1.

Insgesamt 304 Kontaktpersonen befinden sich im Kreis in Quarantäne, weitere 144 Reiserückkehrer befinden sich in häuslicher Absonderung.