Helios kündigt die Pflegezulage

Erst im vergangenen Jahr besuchten Vorstände und Geschäftsführer von Fresenius und Helios die Klinik in Blankenhain.

Klinik-Betreiber Helios hat eine vereinbarte Pflegezulage gekündigt. Darüber informierte die Gewerkschaft Verdi. Die Beschäftigten in Blankenhain, Bleichrode, Erfurt und Gotha seien empört. Während alle Welt darüber rede, wie wichtig die Pflegekräfte sind, setze Helios ein fatales Signal. Der hoch profitable Krankenhauskonzern verweigere den Beschäftigten eine angemessene Tarifsteigerung, so Verdi-Sekretär Hannes Gottschalk. – Erst vergangene Woche beklagte die Gewerkschaft eine fehlende Corona-Prämie in der Zentralklinik Bad Berka.