Hilfe für den Erfurter Handel wird geprüft

Als „höchst dramatisch“ schätzt Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) nach einem Gespräch mit dem City-Management Erfurt Verein die Lage im Einzelhandel ein. „Da muss dringend etwas getan werden“, sagt er. Schnelle Lösungen aus dem eigenen Verantwortungsbereich aber muss er auf Nachfrage schuldig bleiben. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog .

Zwar kann er sich eine Finanzhilfe für den Handel vorstellen, wie er für die Gastronomiebetriebe geplant sei. Hier werden im Lockdown-Monat November 75 Prozent des Vorjahresumsatzes gezahlt. „Diese Hilfe müssten allerdings Bund und Land leisten“, so Bausewein. Die Stadt Erfurt könne das nicht. Auch eine Senkung der Gewerbesteuer hält Bausewein für schwierig, zumal die Pandemie bereits Steuerausfälle für die Stadtkasse und Mehrkosten in Höhe eines „mittleren zweistelligen Millionenbetrags“ nach sich gezogen habe.

Was die Stadt Erfurt allerdings machen könne, seien „kleine Dinge“, die die Menschen „hoffentlich in die Innenstadt locken“. So habe er ein Prüfauftrag an die Verwaltung erlassen, ob Parkgebühren auf städtischen Parkplätzen teilweise erlassen werden können. Wenn, dann aber erst nach dem Lockdown, schließlich laute aktuell die Devise, Kontakte möglichst zu verringern. Bus und Straßenbahn kostenlos anbieten zu können, scheitere am Verbundtarif Mittelthüringen.

Steffen Schulze, IHK-Handelsexperte und im Citymanagement, wünschte sich städtische Hilfen „je früher, je lieber“. Er schließt aus, dass eine Stunde freies Parken zu Menschenaufläufen in der Innenstadt führt – den Händlern aber würde sie helfen. Dass sich Bausewein stark machen will, dass künftig vier verkaufsoffene Sonntage auch ohne besonderen Anlass möglich werden, freut Schulze. Neu ist die Forderung nicht, sondern mittlerweile älter als Bausewein im Amt.

Der kann allerdings auch in dieser Frage nur ans Land verweisen, diese Sonntage seien Landesrecht. Die alte Forderung der Händler nach einem „Weihnachtsmarkt-Rundlauf“ durch eine Erweiterung des Weihnachtsmarktes zum Beispiel am Hirschgarten – sieht Bausewein nun im Bereich des Möglichen. Mehrere Stadträte forderten im Vorjahr, die Fläche als Alternative für den Mittelalter-Weihnachtsmarkt zur Verfügung zu stellen, was die Stadtverwaltung damals vehement ablehnte.