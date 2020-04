Das DRK steht in Weimar für mehr als für den Rettungsdienst.

Weimar. Auch ehrenamtliche Helfer sind in verschiedenen Einsatzgebieten im Kreisverband willkommen.

Hilfe-Hotlines beim DRK in Weimar weiter geschaltet

Das DRK Weimar setzt auch in dieser Woche seine Angebote für Hilfebedürftige in der Corona-Krise fort. Sie sind nach DRK-Angaben bislang unterschiedlich angelaufen. Vorstandsvorsitzender Holger Welz geht allerdings davon aus, dass der Bedarf zunimmt, je länger die Einschränkungen des Alltags dauern.

Besonderes Augenmerk richtet der DRK-Kreisverband auf Alleinstehende und auf Familien unter Quarantäne und in häuslicher Isolation. Neben Einkaufshilfen in Kooperation mit Nahkauf Loch geht es bei den vier Hotlines um persönliche Hilfestellungen vom Apothekengang und Fahrdienst bis zum Gassigehen und zur Vermittlung psychologischer Betreuung oder auch eines Zahnarzttermins.

Die sogenannte Quasselstrippe ist für Menschen da, die einfach mal jemanden zum Reden brauchen. Das Eltern-Telefon vermittelt dagegen pädagogisch-professionelle Telefonberatung.

Wer selbst anderen helfen will, kann sich beim DRK Weimar als ehrenamtlicher Helfer registrieren lassen. Neben den Hotlines, die derzeit von Mitarbeitern der Verwaltung, Auszubildenden und FSJ-lern besetzt werden, ist Unterstützung beispielsweise in der Pflege, als Alltagsbegleiter, in der Sanitätsbereitschaft und im Katastrophenschutz willkommen.

Ehrenamtliche Helfer können dabei selbst entscheiden, wie viel Zeit sie investieren. Sie können Schutzmaßnahmen des DRK wahrnehmen und sind versichert. Kosten, die durch die Hilfe entstehen, und auch Fahrtkosten werden erstattet.

Die Hilfe-Hotlines sind montags bis freitags zwischen 9 Uhr und 17 Uhr abrufbar:

Einkaufshilfe

Telefon 03643 / 8602 333

Persönliche Hilfestellungen

Telefon 03643 / 8602 334

Quasselstrippe

Telefon 03643 / 8602 335

Elterntelefon

Telefon 03643 / 8602 336