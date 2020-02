Hirntod-Diagnostik erfolgt unabhängig von möglicher Organspende

Die emotionale Organspende-Debatte im Bundestag hat bei vielen Lesern eine Frage aufgeworfen: Wie wird der Hirntod eines Patienten festgestellt? Wir sprachen darüber mit Dr. Albrecht Günther, Oberarzt an der Klinik für Neurologie der Universitätsklinikum Jena und zuständig für den Bereich der neurologischen Intensivmedizin.

Wer darf den Hirntod eines Menschen feststellen?

Die Voraussetzung für eine Hirntod-Diagnostik oder - wie es richtig heißt - eine irreversible Hirnfunktionsausfall-Diagnostik sind zwei qualifizierte Untersucher. Das müssen Spezialisten sein, die mehrjährige Erfahrungen in der Behandlung von Patienten mit schwersten Hirnschäden haben. Einer dieser beiden Fachärzte muss ein Neurointensivmediziner sein, also ein Neurologe oder ein Neurochirurg, der sich explizit mit solchen Krankheitsbildern auskennt. Der zweite Untersucher muss entweder ein Neurointensivmediziner oder ein anderer Intensivmediziner sein, der ebenfalls in diesen Krankheitsbildern erfahren ist.

Sind diese personellen Voraussetzungen in jedem Krankenhaus gegeben?

Nein. Zu manchen Häusern fahren deshalb Spezialistenteams hin. Wenn zum Beispiel in einem kleineren Krankenhaus ein Patient mit einem schweren Hirnschaden liegt, werden diese Spezialisten gerufen, weil es vor Ort manchmal nur einen, oft aber auch gar keinen Facharzt mit der nötigen Qualifikation gibt.

Sie gehören einem dieser Teams an?

Ja, ich mache das seit 15 Jahren und führe diese Untersuchungen in ganz Mitteldeutschland durch.

Wie gehen die Spezialisten vor?

Zuerst muss die Frage geklärt werden: Können wir vom medizinischen Standpunkt aus eine Untersuchung vornehmen? Das heißt: Wir brauchen eine genaue Diagnose des Hirnschadens. Denn das hat Einfluss auf den Ablauf der Diagnostik. Ist der Hirnschaden durch ein bildgebendes Verfahren wie MRT oder CT nachgewiesen, muss ich zudem ausschließen, dass es Dinge gibt, die den Untersuchungsbefund sozusagen maskieren. Zum Beispiel Medikamente, mit denen der Patient schlafen gelegt wurde. Oder eine niedrige Körpertemperatur, die alle Hirnstammfunktionen unterdrückt. Habe ich das geprüft, kann ich mit dem klinischen Nachweis des Hirnfunktionsausfalls beginnen. Ich untersuche, ob der Patient in einem tiefen Koma ist, wofür ich zum Beispiel bestimmte Schmerzreize setzen muss. Anschließend weise ich nach, dass die sogenannten Hirnstammreflexe ausgefallen sind, also die Reflexe, die in den tiefgelegenen Hirnregionen gesteuert werden. Das erkenne ich unter anderem daran, dass die Pupillen weit sind und nicht auf Licht reagieren, dass der Patient nicht hustet, wenn ich ihn absauge, oder dass sensible Reize am Gesicht zu keiner Reaktion führen.

Dr. Albrecht Günther ist Neurointensivmediziner und Oberarzt am UKJ Foto: UKJ/Szabo

Haben Sie dafür eine Checkliste?

Ja, für all das gibt es – ähnlich einer Checkliste – ein gesetzlich vorgeschriebenes Protokoll, das abgearbeitet werden muss.

Wie gehen Sie dann weiter vor?

Die letzte Funktion, die wir neurologisch untersuchen, ist der Ausfall der Atemfunktion, der sogenannte Apnoe-Test. Wird nachgewiesen, dass der Patient trotz maximalem Anreiz keine Luft mehr holt, ist die klinische Untersuchung abgeschlossen. Anschließend geht es darum nachzuweisen, dass dieser Zustand nicht behebbar ist. Dafür gibt es zwei Wege: zum einen über eine sogenannte Beobachtungszeit zwischen 12 und 72 Stunden – je nachdem, welcher Hirnschaden vorliegt und wie alt der Patient ist. Bei kleinen Kindern oder bei jemandem, der reanimiert wurde, sind das 24 bzw. 72 Stunden, sonst 12 Stunden. Der zweite Weg ist die sogenannte Zusatzdiagnostik. Eine klassische Methode ist dabei der Ultraschall, mit dem ich nachweisen kann, dass im Gehirn kein Blut mehr fließt. Kann ich das bestätigen, ist mit Abschluss dieser Untersuchung der Hirntod des Patienten bestätigt. Es gibt aber noch weitere Methoden wie das EEG, also eine Hirnstrommessung, oder eine CT-Angiographie, bei der ein Kontrastmittel gespritzt wird.

Und all diese Untersuchungsmethoden wenden beide Ärzte unabhängig voneinander an?

Man muss sich das so vorstellen, dass wir Ärzte zusammen am Bett des Patienten stehen. Aber jeder erlaubt sich eine eigene Beurteilung der Befunde. Ist einer der beiden Untersucher der Meinung, dass ein Befund nicht mit dem Hirntod vereinbar ist, wird die Untersuchung abgebrochen. Ist ein Befund – sei es in der klinischen Untersuchung oder bei der Zusatzdiagnostik - unsicher, dann gibt es die Diagnose Hirntod nicht.

Das heißt, Sie gehen völlig ergebnisoffen an die Untersuchung heran?

Absolut. Das ist eine Grundvoraussetzung. Es darf einfach keinen Zweifel geben. Gibt es uneindeutige Befunde, haben wir nur zwei Möglichkeiten: Ich nutze noch eine andere Zusatzuntersuchung. Manchmal komme ich zum Beispiel mit dem Ultraschall nicht durch den Schädelknochen, so dass ich die Gefäße auch nicht gut darstellen kann. Dann nehme ich ein EEG oder eine CT-Angiographie. Wenn andererseits ein Patient bei der klinischen Untersuchung auf Schmerzreize reagiert und das eine Reaktion ist, die am ehesten vom Gehirn ausgeht, dann beende ich die Untersuchung zu diesem Zeitpunkt und wiederhole sie später. Oder auch gar nicht, wenn die Angehörigen sagen: Dann wollen wir, dass die Behandlung eingestellt wird. Die Untersuchung endet mit dem Ablauf der Beobachtungszeit oder dem Ende der Zusatzdiagnostik. Wird der Hirnfunktionsausfall bestätigt, dann ist das auch der Todeszeitpunkt des Patienten. Die Untersuchung erfolgt aber völlig unabhängig davon, ob es zur Organspende kommt oder nicht. Wichtig ist zudem: Die Untersucher müssen unabhängig sein. Das dürfen nicht die Transplantationschirurgen sein.

Wie lange dauert die Untersuchung?

Die klinische Untersuchung dauert mit entsprechenden Vorbereitungen zirka eine halbe bis eine Stunde, die Zusatzdiagnostik etwa mit dem Ultraschall ebenfalls zirka eine Stunde. Es kann aber auch deutlich länger dauern, je nachdem, welche Untersuchungsmethoden zur Anwendung kommen. Da gibt es strikte Vorgaben. Jeder Untersucher muss sich daran halten. Deshalb muss auch so großer Wert darauf gelegt werden, dass diese Untersuchung nur Ärzte vornehmen, die die nötige Expertise haben.

Eine Leserbrief-Schreiberin hat einen Vorfall geschildert, den sie Anfang der 70er Jahre erlebte und der für sie traumatisch war: Ein Patient, der als hirntot galt und für die Organentnahme vorbereitet werden sollte, wehrte sich demnach mit Händen und Füßen, obwohl er nicht bei Bewusstsein war. Hat sich seither bezüglich der gesetzlichen Regelungen zur Untersuchung des Hirntods viel getan?

Ja, die ersten Vorgaben der Bundesärztekammer gab es Anfang der 80er Jahre. Seither wurden die Richtlinien immer wieder erneuert, zuletzt 2015. Man muss sagen, auch im internationalen Vergleich sind die deutschen Richtlinien sehr strikt und sehr detailliert und lassen bei genauer Einhaltung keine Fehldiagnosen zu. Aus meiner Sicht sind das sehr gut durchdachte Vorgaben.

