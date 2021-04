In Thüringen werden in diesem Jahr voraussichtlich Hunderte Schulanfänger ohne Eingangsuntersuchung eingeschult (Symbolbild).

Hunderte Kinder müssen in Thüringen ohne Untersuchung eingeschult werden

Erfurt. Die wegen der Corona-Pandemie überlasteten Gesundheitsämter schaffen es in vielen Regionen Thüringens nicht, alle künftigen Erstklässler zu untersuchen.

In Thüringen kommen voraussichtlich hunderte Kinder ohne ärztliche Untersuchung in die Schule.

Wie eine Umfrage von MDR Thüringen unter den Gesundheitsämtern im Freistaat ergab, gehen zahlreiche Amtsärztinnen und Amtsärzte derzeit nicht davon aus, bis Ende Juli alle zukünftigen Erstklässler begutachtet zu haben. Grund dafür ist, dass in vielen Kreisen das gesamte Personal im Zuge der Corona-Pandemie eingespannt ist.

Im Saale-Orla-Kreis und im Landkreis Gotha werden nur die Kinder untersucht, die einen erhöhten Förderbedarf haben, im vergangenen Jahr zurückgestellt wurden oder 2021 vorzeitig in die Schule kommen sollen. Alle anderen werden nicht ärztlich untersucht.

Angst vor Covid-19-Erkrankungen bei Mitarbeitern

Wie der Sprecher des Saale-Orla-Kreises mitteilte, würden die so genannten Schuleingangsuntersuchungen einen hohen Besucherverkehr bedeuten. Kontakte könnten nicht immer zwingend vermieden werden. Auch sei die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter im Gesundheitsamt im Saale-Orla-Kreis sehr hoch.

Durch die Schuleingangsuntersuchungen steige das Risiko, dass „kaum zu entbehrende Arbeitskräfte durch Quarantäne oder gar Covid-19-Erkrankungen ausfallen könnten“, so der Sprecher. Auch im Landkreis Gotha können wegen der derzeitigen Pandemielage nicht mehr als die notwendigen Untersuchungen geleistet werden.

Erfurt, Eichsfeld und Gera können Zeitplan nicht halten

Laut dem Thüringer Gesundheitsministerium müssen landesweit alle Kinder mit erhöhtem Förderbedarf, Rücksteller aus dem vergangenem Jahr und Kinder, die vorzeitig eingeschult werden sollen, bis Mitte Mai von einem Amtsarzt bzw. einer Amtsärztin begutachtet werden. Bis zum 23. Juli sollen dann die restlichen Kinder folgen. Derzeit gehen aber die Gesundheitsämter etwa in Erfurt, dem Eichsfeld, Saale-Holzland-Kreis und Gera nicht davon aus, diesen Zeitplan halten zu können.

Für manche Kinder zu spät

Wie eine Sprecherin des Landkreises Sonneberg MDR Thüringen mitteilte, rechnen die Mitarbeiter des dortigen Gesundheitsamtes auch 2021 damit, bis in den Herbst hinein Erstklässler untersuchen zu müssen.

Allerdings befürchten sie, dass dies für einige Kinder zu spät sein könnte. So wurde bereits im vergangenen Jahr festgestellt, dass manchen Kindern ein weiteres Jahr im Kindergarten gut getan hätte bzw. ergotherapeutische und logopädische Therapien notwendig gewesen wären.

Nur die Stadt Jena geht aktuell davon aus, bis zum Schulanfang 2021 alle etwa 1.200 zukünftigen Erstklässler untersuchen zu können.

Viele Städte mussten Untersuchungen stoppen

Zahlreiche Gesundheitsämter hatten bereits Anfang des Jahres mit den Schuleingangsuntersuchungen begonnen, mussten diese aber aufgrund des hohen Infektionsgeschehens und des Lockdowns in Schulen und Kindergärten immer wieder aussetzen. Außerdem wurde das Personal für die Kontaktverfolgung und weitere Aufgaben im Kampf gegen das Coronavirus benötigt.

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat noch gar nicht mit den Untersuchungen begonnen, hier warten die Mitarbeiter auf Anweisungen des Thüringer Landesverwaltungsamtes.

Trend zu Zurückstellungen wegen Corona

Einen Trend, die Kinder aufgrund der Corona-Pandemie zurückzustellen, haben bisher nur die Gesundheitsämter im Kyffhäuserkreis, im Altenburger Land und im Landkreis Sonneberg festgestellt.

17.000 Schulanfänger in Thüringen

In Thüringen kommen in diesem Jahr etwa 17.000 Kinder in die erste Klasse. Diese müssen vor dem Besuch der Schule von einer Amtsärztin bzw. einem Amtsarzt begutachtet werden.

In der Schuleingangsuntersuchung wird festgestellt, ob das Kind für den Besuch der ersten Klasse geeignet ist, eine spezielle Förderung benötigt oder gar zurückgestellt werden muss. Normalerweise sind die Untersuchungen spätestens Ende Mai zu Ende.