„Hydrotherapie ist gut fürs Immunsystem und die Stimmung“

Trotz Corona-Pandemie hofft Sigurd Scholze, dass er am 24. April zum Anwassern im Kneipp-Tretbecken an der Arenarisquelle in Bad Tabarz wieder ins Kostüm des Pfarrers Sebastian Kneipp schlüpfen kann, denn er schwört auf Wasseranwendungen zur Stärkung des Immunsystems.