Erstes Corona-Testzentrum des Weimarer Landes eröffnet

Apolda. Ab Freitag startet ein Pilotversuch in Apolda. Getestet wird zuerst in einer Apotheke.

Laut Information des Landratsamtes in Apolda nimmt am Freitag, 12. März, das erste Corona-Testzentrum des Kreises in Apolda seine Arbeit auf. Als Partner für das Pilotprojekt konnte dafür die Apotheke am Darrplatz gewonnen werden.

Einwohner des Landkreises können sich demnach heute in der Zeit zwischen 9 und 13 Uhr kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Die Tests werden dabei von den Mitarbeiter der Apotheke durchgeführt. Sollte der Testdurchlauf reibungslos funktionieren, könnten diese ab kommender Woche täglich stattfinden, erklärt eine Sprecherin des Landratsamtes.

Zudem plant das Landratsamt weitere Testzentren im Kreis einzurichten. Dafür sei das Gesundheitsamt seit geraumer Zeit mit den Gemeinden im Kreis in Verhandlung um nach adäquaten Räumlichkeiten zu suchen. Eben solche habe man bereits in Buttestedt in der Landgemeinde Am Ettersberg gefunden. Hier werden ab kommenden Donnerstag in der Zeit von 15 bis 17 Uhr im Gemeindesaal die ersten Corona-Test durchgeführt.