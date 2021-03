Immer mehr Infektionen in Kitas und Schulen

Am Freitag sind 48 Schulen und 42 Kitas in Thüringen wegen bestätigter Infektionen geschlossen worden (Stufe Rot). Anfang vergangener Woche waren 30 Schulen und 36 Kitas betroffen. In drei Landkreisen (Schmalkalden-Meiningen, Saale-Orla und Greiz), sowie in 17 Kommunen bleiben derzeit durch Allgemeinverfügungen alle Schulen und Kitas geschlossen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Die Zahl der Schulen mit Quarantäneverfügungen nach bestätigten Coronavirus-Infektionen (Stufe Gelb) stieg in den vergangenen zwei Wochen von 67 auf 138 an. Bei den Kitas stieg diese Zahl im gleichen Zeitraum von 49 auf 69.

Die Sieben-Tages-Inzidenz bei den schulpflichtigen Jahrgängen liegt derzeit in der Altersstufe der Sechs- bis Elfjährigen bei 196 und bei den Zwölf- bis Siebzehnjährigen bei 152. Im Vergleich dazu kommen die 25- bis 64-Jährigen aktuell auf eine Inzidenz von 218.

Die Frage, ob schulpflichtige Jahrgänge (Sechs- bis Siebzehnjährige) mehr als die Altersgruppe der 25- bis 64-Jährigen betroffen sind, beantwortet das Thüringer Bildungsministerium am Freitag auf unsere Anfrage mit "Nein".