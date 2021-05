Immunität gegen Corona gibt viele Rätsel auf

Jena. Geimpfte und Genesene kommen in den Genuss von Lockerungen. Doch wie geschützt sind sie gegen eine Covid-Erkrankung?

Experten gibt die Immunität gegen das Virus noch viele Rätsel auf: Impfungen oder eine Erkrankung erzeugen unterschiedliche Antikörper, sagt Thorsten Lorentz, Vorstand beim Bund Deutscher Laborärzte. Erstere zielten darauf, das Spike-Protein zu blockieren, mit dem das Virus an Zellen andockt. Man spreche von neutralisierenden Antikörpern. Bei einer Infektion produziere das Immunsystem darüber hinaus viele weitere Antikörper. „Für den Immunitätsnachweis sind nur die neutralisierenden Antikörper relevant. Gemessen wird, ob und wie das Virus davon abgehalten wird, Zellen kaputt zu machen. Viele andere Tests weisen lediglich das Vorhandensein von Antikörpern nach, sagen aber nichts über den Schutz“, erklärt Lorentz.

Laut Mathias Pletz, leitender Infektiologe am Uniklinikum in Jena, unterscheidet man bei der Immunantwort in ein „reaktives“ und ein „protektives“ Gedächtnis. Ersteres sorgt dafür, dass die Immunantwort „schneller anspringt“, sobald man sich infiziert. Dadurch werden schwere Verläufe verhindert, bestenfalls spürt ein Infizierter keine Symptome – er kann das Virus aber übertragen. Beim „protektiven“ Gedächtnis machen viele neutralisierende Antikörper in den Schleimhäuten das Virus bei Kontakt unschädlich – eine Übertragung auf Dritte ist nicht mehr möglich. Nachweisen könne man diese Stufen anhand der Antikörpermenge (Titer), eine eindeutige Zuordnung, wie sie sich Politiker wünschten, gebe es in der Biologie aber nicht. „Das Immunsystem ist komplex und reagiert bei jedem Menschen anders. Eine 18-jährige Krankenschwester, die einmal mit Astrazeneca geimpft wird, hat wahrscheinlich eine bessere und länger anhaltende Impfantwort als ein 80-Jähriger, der zweimal Biontech bekommen hat. Je älter, desto schlechter und kurzlebiger die Immunantwort. Frauen haben eine bessere Immunantwort als Männer“, erklärt Pletz.

Beide Experten versichern, dass Impfungen gut gegen schwere Covid-Verläufe schützen. Laut Pletz produzieren sie höhere Antikörper-Titer als eine Erkrankung. Wie lange diese Wirkung halte, sei ungewiss. „Nach vier Wochen sehen wir einen Abfall der Antikörper vom Spike-Protein, wann sie ganz weg sind, ist nicht klar“, sagt Lorentz. Zum Immunsystem gehören auch Abwehrzellen, die sich merken, was bei einer Infektion zu tun ist und die infizierte Zellen abtöten. Eine Rolle spiele das etwa bei der Wirksamkeit von Impfungen gegen Virusmutationen. Die Wirkung dieser zellulären Immunität lasse sich nicht so einfach messen wie Antikörper-Titer. Aufschluss könnte es schon bald im Rahmen der Neustadt-Studie geben, stellt Infektiologe Pletz in Aussicht.

Der Verband der Labormediziner fordert definierte Grenzwerte für Coronavirus-Antikörper. „Antikörper-Titer legen fest, wann eine Person als sicher geschützt gilt“, sagt Torsten Lorentz.