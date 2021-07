Impfaktionen in sozial schwächeren Stadtteilen in Mühlhausen geplant

Mühlhausen. In Mühlhausen sollen Impftage organisiert werden.

In Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) will die Stadt Mühlhausen vor allem Menschen in sozial schwächeren Stadtteilen niedrigschwellige Impfangebote machen. Für die Organisation dieser Impftage stimmte am Mittwochabend auch der Stadtrat.

Die bundesweite Impfkampagne habe an Fahrt verloren, obwohl mittlerweile genug Impfstoff zur Verfügung stehe, sagte Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD). Studien hätten gezeigt, dass die Impfquote in sozial schwächeren Gebieten geringer ausfalle. In Mühlhausen betreffe das zum Beispiel den Bereich Ballongasse und Feldstraße.

Um die Impfquote in Mühlhausen vor dem Herbst weiter zu erhöhen, sollen mobile Impfteams eingesetzt werden. Stadtrat Jörg Kubitzki (Linke) wies darauf hin, dass es nicht reiche, Impftage zu organisieren. Es sei nun die Aufgabe von Verbänden und Vereinen, die Menschen davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen.

