Impftermine bis April ausgebucht

Erfurt. Nach der Freigabe für Astrazeneca wird das britisch-schwedische Vakzin auch in Thüringen wieder verimpft. Zum Einsatz komme es in den Impfzentren Messe Erfurt und Panndorfhalle Gera. Bis auf wenige Einzeltermine im Impfzentrum Gera seien alle Termine bis zum 31. März ausgebucht, so das Ministerium am Dienstag. Einen Impftermin zu bekommen, bleibt zwar weiterhin Glückssache. Allerdings weist das Gesundheitsministerium darauf hin, dass bereits 495.000 Erst- und Folgetermine vergeben wurden. Davon sind etwa 75 Prozent Biontech-, 20 Prozent Astrazeneca- und fünf Prozent Moderna.

Am Dienstag war in Thüringen die 14. Lieferung der Firma Biontech/Pfizer mit 23.400 Impfdosen eingetroffen. „Aktuell sind 97 Prozent der gelieferten Biontech-Impfstoffe verimpft, sodass wir zurzeit eine Vorlaufzeit von einer bis eineinhalb Wochen zwischen Lieferung und Impfung haben“, sagt Ministeriumssprecherin Silke Fließ. Termine für mRNA-Impfstoffe seien bis fast Ende April ausgebucht. „Sobald wir belastbare Informationen zu neuen Impfstofflieferungen haben, werden wir neue Termine vergeben können“, so Fließ. Die Gesundheitsminister stimmten sich derzeit auch über Impfstofflieferungen an die Hausarztpraxen ab.

Hinsichtlich der wiederholt von Impfinteressenten beklagten Schwierigkeiten bei der Buchung von Impfterminen verweist die Kassenärztliche Vereinigung (KVT) auf die Funktionsweise des Portals. Angezeigt wurde die Verfügbarkeit bisher auch dann, wenn nur noch ein Termin frei war. So konnte es vorkommen, dass zwar 50 Personen gleichzeitig das Formular ausfüllen, aber nur noch ein Bewerber zum Zuge kam. „Der hohe Ansturm stellt unsere Software immer wieder vor neue Herausforderungen. Eine neue Funktion soll Impfstellen nun nur einblenden, wenn mindestens noch 25 Termine verfügbar sind“, sagt KVT-Sprecherin Luisa Ihle.