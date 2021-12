Impftermine im MVZ in Gotha werden online vergeben

Gotha. Die Termine für die Coronaschutz-Impfungen in den Arztpraxen der Helios-Kliniken-Gruppe werden online vergeben. Die Nachfrage ist groß.

Fast 350.000 Impfdosen gegen das Coronavirus konnten seit dem Start der deutschlandweiten Impfkampagne der Helios-Kliniken-Gruppe verabreicht werden. In über 150 Arztpraxen und zunehmend auch Kliniken wird geimpft und getestet, wie das Gesundheitsunternehmen weiter mitteilt.

In Gotha bietet Helios in zwei Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) Coronaschutz-Impfungen an. Impftermine werden für das MVZ Bertha-Schneyer-Straße und für den Standort Ordonnanzgasse online vergeben. Da die Nachfrage nach Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen groß ist, will Helios seinen Beitrag zur Überwindung der Pandemie leisten, heißt es weiter. Damit sich Patienten in den Arztpraxen gut aufgehoben fühlen, setze Helios neben den behördlichen Maßnahmen auch sein eigenes Hygienekonzept um.

