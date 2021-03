Impfung für Wahlhelfer noch nicht entschieden

Nordhausens Landrat Matthias Jendricke (SPD) würde gern alle Wahlhelfer vor dem Landratswahltermin am 25. April impfen lassen.

Nordhausen. Das Thüringer Gesundheitsministerium hat noch nicht auf Anfrage aus dem Landkreis Nordhausen zur Impfung der Wahlhelfer reagiert.

Ein Diskussionspunkt war im jüngsten Kreistag eine Corona-Impfung für die Wahlhelfer. „Ich habe dazu bereits Anfang März das Gesundheitsministerium angeschrieben, da der Landkreis selbst keine Entscheidungsbefugnis zur Impfreihenfolge hat. Eine Reaktion steht dazu allerdings noch aus“, sagt Landrat Matthias Jendricke (SPD).

„Selbst regeln können wir dagegen die Testmöglichkeiten. Wir werden Testkapazitäten für die Wahlhelfer am Freitag und Samstag vor dem Wahlsonntag reservieren, denn auch vorherige Schnelltests werden die Sicherheit am Wahltag erhöhen“, so Jendricke weiter. Außerdem stellt der Landkreis den Kommunen Infektionsschutzmaterialien für den Wahlsonntag zur Verfügung.