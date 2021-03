In Thüringen wird ab sofort wieder mit Astrazeneca geimpft

In den beiden Thüringer Impfzentren in Erfurt und Gera wird seit Freitagmorgen wieder geimpft, teilte die Sprecherin des Gesundheitsministeriums Silke Fließ der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) hatte zuvor die Sicherheit des Impfstoffes bekräftigt. Allerdings wird nun eine extra Warnung vor möglichen seltenen Fällen von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen hinzugefügt.

In den Impfzentren in Erfurt und Gera waren laut der Sprecherin diese Woche ungefähr 10.000 Termine ausgefallen. Sie würden nun in den nächsten Wochen nachgeholt. Alle Betroffenen würden automatisch benachrichtigt. Es habe nach dem zeitweiligen Impfstopp aber auch 10 bis 15 Prozent an Stornierungen gegeben.

