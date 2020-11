Die Corona-Infektionen im Landkreis haben in den vergangenen Tagen stark zugenommen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Am Sonntag waren es laut der Statistik des Landratsamtes 137 Menschen, die sich mit dem Virus angesteckt hatten. Noch am Samstag waren es 94. Derzeit werden zehn Patienten stationär behandelt, die Zahl der mit dem Corona-virus Gestorbenen stieg auf sechs an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 64,6.

Laut Landrat Harald Zanker (SPD) sei der Anstieg nicht auf ein Einzelereignis zurückzuführen. Die Infektionen verteilen sich über den gesamten Kreis und gingen meist auf kleinere private Feiern zurück. Weder ein Fall in einem Pflegeheim vergangene Woche noch der in einem Kindergarten hätten signifikante Folgezahlen ausgelöst.