Infektionszahlen im Unstrut-Hainich-Kreis steigen wieder

Wieder steigende Tendenz verzeichnete der Unstrut-Hainich-Kreis am Dienstag bei den Corona-Infektionen. 66 nachgewiesene, akute Fälle meldete das Landratsamt am Morgen, sechs mehr als am Montagnachmittag. Aktuellere Zahlen waren bis Redaktionsschluss nicht verfügbar. Die Zahl der Genesenen seit Beginn der Pandemie blieb mit 202 gleich. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Mit 273 waren allerdings deutlich weniger Menschen in vorsorglicher häuslicher Quarantäne (Montag: 352). Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg von 39,1 auf nun 45. Seit Beginn der Pandemie haben sich 272 Menschen im Kreis mit Corona infiziert. Vier starben im Zusammenhang mit dem Virus. Laut Landesstatistik mussten bisher 30 Betroffene stationär behandelt werden, bei fünf verlief die Krankheit schwer.