Die neue Nachwuchsforschergruppe am iba in Heiligenstadt von links nach rechts: Li-Yu Chen, Nida Khan, Gurunath Apte, Annerose Lindenbauer, Dr. Thi-Huong Nguyen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Internationale Nachwuchsforschergruppe am iba Heiligenstadt

Die Riege der Forscher am Institut für Bioprozess- und Analysenmesstechnik (iba) in Heiligenstadt ist um eine internationale Forschergruppe reicher geworden, heißt es in einer Mitteilung aus dem Institut. Frau Dr. Thi-Huong Nguyen, gebürtig aus Vietnam und lange Zeit am Korea Institute of Science and Technology in Seoul (Südkorea) und an der Universität Greifswald tätig, hat mit der Förderung vom Land Thüringen und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) am iba eine Forschergruppe etabliert, deren Ziel es ist, Patienten mit der HIT-Erkrankung (Heparin-induzierte Thrombozytopenie) zu helfen.

Bei diesen Patienten kann es zu Komplikationen kommen, wenn Heparin als Antikoagulans (Mittel, das die Blutgerinnung verzögert) zur Vorbeugung verabreicht wird, zum Beispiel gegen Beinvenenthrombosen, erklärt Ronald Schade vom iba. Heparin bindet an bestimmte Blutproteine. Bei HIT-Patienten werden Antikörper gegen diese Heparin-Protein-Komplexe gebildet, die wiederum Thrombozyten verklumpen lassen. Die Zahl an Thrombozyten, die normalerweise eine Wunde schnell verschließen sollen, nimmt dann drastisch ab. Wegen der Verklumpung wiederum kann es zu lebensbedrohlichen Gefäßverschlüssen kommen. Fortschritte bereits an der Universität Greifswald Bereits während ihrer Zeit an der Universität in Greifswald hatte Nguyen eine neue Methode entwickelt, um diese HIT-Antikörper im Blut wesentlich genauer nachweisen zu können als bisher. Damit kann bei HIT-Patienten die Heparingabe angepasst werden, um eine sichere Antikoagulation zur Vorbeugung von Thrombosen zu erreichen. Die Weiterentwicklung der Nachweismethode für HIT-Antikörper sei eines der großen Themen der Arbeit der Nachwuchsforschergruppe in den kommenden Jahren, so die Mitteilung weiter. Zusammen mit Thi-Huong Nguyen arbeiten Gurunath Apte und Nida Khan, beide aus Indien, sowie Li-Yu Chen aus Taiwan an dem spannenden Thema. Alle drei jungen Forscher werden mit ihrer Arbeit am Institut die Grundlage für ihre Promotion legen. Ergänzt wird die Gruppe durch Annerose Lindenbauer als Biologische Assistentin. „Das Institut erhofft sich auch einen deutlichen Erkenntnisgewinn für Prozesse, die in unserem Körper bei Kontakt technischer Materialien mit Blut stattfinden“, macht Institutsdirektor Prof. Beckmann klar. Forschung des iba erfolgreicher machen Die Nachwuchsforschergruppe wird in Zukunft eng mit den drei Fachbereichen des Institutes um Prof. Beckmann, Prof. Liefeith und Dr. Gastrock zusammenarbeiten. Das Ziel ist es, mit neuen Ideen junger Wissenschaftler die Forschung des iba auch im internationalen Maßstab noch erfolgreicher zu machen. Thi-Huong ist sich sicher, dass das gesamte Umfeld des Institutes, angefangen von den technischen Möglichkeiten des 3D-Druckes, der Mikrofluidik und Biosensorik, den Wissenschaftskollegen aus allen Fachgebieten der Lebenswissenschaften bis hin zur Kulturlandschaft des Eichsfeldes tolle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Nachwuchsforschergruppe sind. „Ich freue mich auf die Arbeit, das Team im iba und das Eichsfeld“, so Thi-Huong.