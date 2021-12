Inzidenz in Erfurt sinkt unter 800

Erfurt. Am Freitag werden 304 neue Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Die Inzidenz ist damit gesunken, liegt allerdings immer noch bei 771,7.

Die Corona-Inzidenz in Erfurt ist am Freitag wieder unter die Marke von 800 gesunken. Nach 304 bestätigten Neuinfektionen betrug sie am Freitag 771,7, bestätigt das Gesundheitsamt. Seit Pandemiebeginn wurden bereits 20.921 Erfurter positiv getestet. 330 Menschen sind an oder mit Corona verstorben.

Die Hospitalisierungsinzidenz liegt aktuell bei 5,6. Für die letzten drei Vor-Ferien-Schultage ab Montag hatte das Land die Präsenzpflicht aufgehoben.

