Apotheker Andreas Ettel in Gera bietet sowohl Covid 19 Antigen Schnelltests als auch den zuverlässigeren PCR-Tast an.

Inzidenz in Gera bei 354,4 (Stand 3. April)

Gera. Für Karfreitag meldet das Robert-Koch-Institut für Gera eine Sieben-Tage-Inzidenz von354,4. Am Vortag, 2. April, lag sie bei 375. Am 2. April zählte die Stadt 49 neue Infizierte und am 3. April 58. Die Gesamtzahl liegt mit Stand 3. April nun bei 4218. Im Landkreis Greiz liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 537.