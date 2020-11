Inzidenz in Weimar nur noch bei 59,9

Mit einer guten Nachricht schickt das Gesundheitsamt die Weimarer ins Wochenende. Bis 16.30 Uhr waren nur drei Neuinfektionen durch Labortests nachgewiesen worden. Die Zahl der aktuell Infizierten in der Stadt sank von 104 auf 89.





Damit ging die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner, mit der Städte und Kreise vergleichbar gemacht werden, von 69,14 auf 59,92 zurück.

Nur in einem Fall blieb der Infektionsweg zunächst unklar. Die betroffene Person hatte sich wegen Symptomen beim Hausarzt vorgestellt. In einem anderen Fall erfolgte die Infektion am Arbeitsplatz. Die dritte Person hat sich bei ihrem bereits positiv getesteten Partner angesteckt.





Fünf Personen werden in Weimar noch stationär im Klinikum behandelt, 476 (+17) befinden sich in Quarantäne.