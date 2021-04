Inzidenz sinkt in der Region Weimar

Weimar. Über tausend Weimarer beim Schnelltest. Weiterer Todesfall im Kreis

Der Anstieg war groß und beinahe erwartet: Die Gesundheitsämter der Region meldeten von Dienstag zu Mittwoch in Weimar 18 neue Corona-Infektionen (Vortag 2) und im Weimarer Land 26 Neuinfektionen (Vortag 8). Zudem muss der Kreis einen weiteren Todesfall beklagen.

Der vom Robert-Koch-Institut übermittelte Wert der Sieben-Tage-Inzidenz sank in Weimar von 171 auf nun 159,44 je 100.000 Einwohner. Auch im Weimarer Land ging er vorübergehend von 248,3 auf 200,8 zurück.

Die erkannten Ansteckungen erfolgten in Weimar in vier Fällen in der Familie, in drei Fällen am Arbeits- beziehungsweise Ausbildungsplatz, einmal im Kindergarten. Vier Infektionsursachen waren noch nicht ermittelt, sechs völlig unklar.

Nach Abzug von acht Genesenen sind in der Stadt aktuell 192 (+10) Menschen mit dem Virus infiziert. Im Landkreis sind es 417 (-2). 23 Patienten aus dem Kreis befinden sich in stationärer Behandlung. In Weimar ging deren Zahl um drei auf 10 zurück.

Am Dienstag hatten sich in den Schnelltestzentren der Stadt 1126 Menschen testen lassen. Drei Tests fielen positiv aus und werden durch PCR-Tests überprüft.

Die Zahl der Quarantänefälle ist weiterhin enorm groß: In Weimar sind es 854 (-46), im Weimarer Land 585 Kontaktpersonen und 41 Reiserückkehrer.