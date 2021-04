Inzidenz steigt auf 110,3 im Landkreis Nordhausen

Nordhausen. Im Landkreis Nordhausen sind am Mittwoch 33 Corona-Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag aufgetreten.

Das RKI weist den Inzidenzwert im Landkreis Nordhausen am Mittwoch mit 110,3 aus. Die Differenz der gemeldeten Fälle zum Vortag beträgt 33 Neuinfektionen. „Aufgetreten sind kleinere Cluster in mehreren Unternehmen“, teilt Landkreis-Sprecherin Jessica Piper mit. Zudem habe es bei den neuen Selbsttests in Schulen am Montag und Dienstag insgesamt 12 Positivergebnisse gegeben. „Davon haben sich bisher sechs in den PCR-Testungen bestätigt, einige Befunde stehen noch aus“, so Piper. Damit haben sich auch weitere Fälle im familiären Umfeld ergeben.

„Die Zahl der Neuinfektionen resultiert also maßgeblich aus dem Schul- und Unternehmensbereich. Auch in unseren Nachbarlandkreisen sind die Inzidenzwerte fast überall deutlich über 150 gestiegen, und in Thüringen insgesamt liegt der landesweite Wert inzwischen bei über 250“, sagt Landrat Matthias Jendricke (SPD). „Aufgrund von beruflichen Verflechtungen wirkt sich das natürlich auch bei uns aus. Der Anstieg der Infektionszahlen resultiert demnach nicht aus dem Einkaufsverhalten in der Modellregion. Im Gegenteil hat dies zu einem breiten Testen der Bevölkerung geführt und hat, wenn auch nur vereinzelt, bislang unerkannte Infektionen aufgedeckt“, schlussfolgert Jendricke.

Am Montag und Dienstag haben die Testzentren insgesamt 2448 Schnelltests durchgeführt, von denen zehn positiv ausgefallen sind. Hier wurde entsprechend die PCR-Testung veranlasst. In der vergangenen Woche gab es insgesamt 7989 Tests, von den dabei aufgetretenen 13 Positivbefunden haben sich anschließend neun in den PCR-Tests bestätigt. Der Landkreis Nordhausen steht nun in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium zur Modellregion. Eine erneute Beantragung ist durch den Inzidenzwert über 100 aktuell nicht möglich.