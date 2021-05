Corona-Inzidenz steigt im Kyffhäuserkreis wieder

Kyffhäuserkreis. Auch die Zahl der Schwererkrankten steigt.

Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch und Donnerstag insgesamt 58 neue Infektionen mit Sars-CoV-2. Die Inzidenz, an deren Wert auch der Wechselunterricht an Schulen geknüpft ist, schwankt täglich.

Corona-Blog: Die Nachrichten für Thüringen vom 1. bis zum 5. Mai 2021

Während er am Mittwoch das erste Mal wieder unter dem Wert von 165 lag, stieg er am Donnerstag wieder auf 176,5. Ein Cluster kann das Landratsamt dabei nicht feststellen, bei der überwiegenden Zahl der Neuinfektionen handle es sich um Einzelfälle, heißt es.

Lockerungen für Geimpfte und Genesene - Das sind die Regeln