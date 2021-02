Inzidenz steigt im Unstrut-Hainich-Kreis weiter – Sieben Tote

Das Hufeland-Klinikum in Mühlhausen.

Unstrut-Hainich-Kreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unstrut-Hainich-Kreis steigt am Samstag weiter. Trotzdem soll die Zahl der Corona-Stationen im Klinikum reduziert werden.

Erneut gestiegen ist die Sieben-Tages-Inzidenz im Unstrut-Hainich-Kreis von Freitag auf Samstag. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie nun bei 168,2, am Freitag hatte der Wert 160,4 betragen. Akut infiziert sind derzeit 307 Menschen. Alle Infos zur Corona-Lage in Thüringen in unserem Live-Blog.

Sieben weitere Tote wurden am Freitag und Samstag von der Kreisverwaltung gemeldet. Damit sind seit Pandemiebeginn im Kreis 195 Menschen mit dem Virus gestorben.

Landrat Harald Zanker (SPD) spricht von einer "ernst zu nehmenden Entwicklung", wenngleich sich die Lage an den beiden Standorten des Hufeland-Klinikums beruhige.





Klinikum will Zahl der Corona-Stationen reduzieren

Weil die Zahl der Infizierten in den Pflegeheimen stark zurückgeht – derzeit sind noch drei Bewohner und sechs Beschäftigte betroffen –, plane man, die Zahl der Corona-Stationen am Klinikum von drei auf zwei zu reduzieren.

In den vergangenen Monaten hatte sich bei vielen infizierten Senioren der Zustand so verschlimmert, dass sie in Krankenhäusern behandelt werden mussten.

