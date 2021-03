Weitere Neuansteckungen mit dem Corona-Virus sorgen für einen weiter hohen Wert der 7-Tage-Inzidenz in Erfurt.

Inzidenz-Wert für Erfurt steigt weiter leicht an

Der Corona-7-Tage-Wert bewegt sich wieder auf die Marke von 100 zu. So meldet die Stadtverwaltung am Dienstagmorgen 30 Neuinfektionen mit dem Virus für Erfurt. Das treibt die Inzidenz auf 94,4 hoch. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Live-Blog

Vier weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid19

Mit Stand 8 Uhr wurden in Erfurt somit seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 5431 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Vier weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 wurden registriert. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 31 auf 5007 gestiegen. 196 Personen sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 228 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.