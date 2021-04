Inzidenz-Wert sinkt in Erfurt spürbar ab

Erfurt. Laut der neuen 24-Stunden-Zählung sind am Dienstag 50 neue Infektionen mit Corona in Erfurt gezählt worden.

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden stieg in der Thüringer Landeshauptstadt die Zahl der positiv auf Corona getesteten Personen um 50 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank laut Angaben des Gesundheitsamtes der Stadt seit längerem wieder unter 160 und liegt aktuell bei 157,5. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Mit Stand vom Mittwoch wurden in Erfurt insgesamt 7657 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 69 auf 6749 gestiegen. 242 Personen sind an der hoch ansteckenden Krankheit verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 666 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.