Inzidenzen in der Wartburgregion sinken weiter

Die 7-Tage-Inzidenz in der Wartburgregion sinkt weiter. Am Sonnabend lag diese im Wartburgkreis nach Angaben des Robert-Koch-Institutes bei 91,6, in der Stadt Eisenach bei 42,6. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog