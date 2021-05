In Weimars städtischen Testzentren wurden am Montag 1130 Schnelltests durchgeführt. Vier waren positiv und werden nun im Labor kontrolliert.

Inzidenztrend hält in Weimar und im Weimarer Land an

Weimar. Stadt und Kreis müssen aber den 100. bzw. 75. Todesfall beklagen

Nur drei neue Infektionen mit Sars-CoV-2, aber einen weiteren Todesfall an oder mit Corona macht das Weimarer Gesundheitsamt am Dienstag öffentlich. Die Stadt hält den fünften Werktag nacheinander eine Inzidenz unter 100 (87,39). Damit kann die Stadt ab Donnerstag weitere Lockerungen angehen, muss aber den 100. Corona-Toten konstatieren.

Dem Weimarer Land geht es ähnlich. Nur vier weitere Personen wurden binnen 24 Stunden positiv auf das Virus getestet. Zugleich sind zwei Menschen an oder mit Corona gestorben (insgesamt 75). Der Inzidenzwert des Landkreises sinkt auf 107,1 (Vortag 110,8). Damit können ab Donnerstag Kindergärten und Schulen öffnen.

In der Stadt (91) und im Landkreis (370) gibt es damit insgesamt 461 aktuell infizierte Menschen. Neben Weimar wurden in der Region die meiste Fälle in Apolda (111), Bad Sulza (34), Blankenhain (28), Bad Berka (22), Kranichfeld (13) und Mellingen (9) registriert. Vier Weimarer (-2) und 26 (-2) Patienten aus dem Weimarer Land werden weiterhin stationär behandelt.

In Quarantäne befinden sich 320 (+20) Personen in Weimar und 893 (-63) Kontaktpersonen sowie 28 Reiserückkehrer im Weimarer Land.