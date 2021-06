Inzidenzwert im Eichsfeld beträgt 4

Eichsfeld. Die Corona-Situation entspannt sich. Aber sieben Menschen liegen immer noch im Krankenhaus.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona-Infektionen liegt im Kreis Eichsfeld bei 4. Dieser Wert wurde am Samstag erreicht und blieb auch am Sonntag stabil und unverändert. Am Wochenende hat es laut Robert-Koch-Institut und Eichsfelder Gesundheitsamt keine Neuinfektion gegeben.

Corona-Blog: Alle Landkreise unter Inzidenz von 50 – Public Viewing grundsätzlich möglich

Sieben Patienten befinden sich in stationärer Behandlung, bei einem von ihnen gibt es einen schweren Verlauf. Die Gesamtzahl der Infizierten im Landkreis Eichsfeld seit Beginn der Pandemie beträgt 6214.