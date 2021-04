Für die Bürger kostenfreie Tests auf das Coronavirus sind in einer Reihe von Praxen und Apotheken möglich. Am Ostersamstag und Ostermontag auch im HsD. Eine Liste der Stellen ist auf www.erfurt.de/corona im Netz.

Inzidenzwert in Erfurt ganz leicht gesunken

Erfurt. 35 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Erfurter Gesundheitsamt am Donnerstagmorgen festgestellt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 158,42.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt am Morgen des Gründonnerstags bei 158,42. Im Vergleich zum Vortag ist sie ganz leicht gesunken, am Mittwoch wurde der Wert bei 165,43 notiert. Das Erfurter Gesundheitsamt hat 35 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert.

Seit Pandemiebeginn wurden in Erfurt insgesamt 6377 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen ist um 60 auf 5608 gestiegen. Unverändert blieb die Zahl der gemeldeten Todesfälle, so wie schon die ganze Karwoche: 228 Personen sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 541 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.