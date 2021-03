Erfurt Die Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen steigt seit Tagen stetig. Am Samstag wurde die 200er-Schwelle überschritten.

Die Zahl steigt und steigt und ein Rückgang ist nicht in Sicht: Thüringen hat laut Zahlen des Robert Koch-Instituts bei der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz die 200er-Schwelle überschritten. Insgesamt gab das Robert Koch-Institut am Samstag für den Freistaat 201 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen an. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog