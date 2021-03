Das Institut in Berlin gibt die Gesamtzahl der Fälle seit Ausbruch der Pandemie mit 2438 an.

Inzidenzwert steigt im Landkreis Sömmerda auf 180 an

Im Landkreis Sömmerda ist die Zahl der Corona-Infektionen weiter gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt die Gesamtzahl der Fälle seit Ausbruch der Pandemie mit 2438 an. Am Freitag lag die Zahl noch bei 2386. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im Corona-Liveblog.